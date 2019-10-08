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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:35 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 17 فلسطينيا من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، 17 مواطنا فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم شقيقان وأب ونجله، وسيدة، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين وتخريب للمنازل.

وذكر نادى الأسير - فى بيان صحفى - أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت 4 مواطنين من محافظة الخليل، و5 من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس، و3 من بلدة سلواد شمال شرق رام الله، ومواطنا جريحا من مخيم جنين وهو أسير سابق، ويعانى من بتر فى ساقه اليمنى جراء إصابة تعرض لها فى انتفاضة الأقصى.

واعتقلت قوات الاحتلال شابا وهو من الخليل أثناء تواجده فى القدس للعلاج، حيث خضع لعملية جراحية لزراعة الكلى مؤخرا، إضافة إلى مواطنين اثنين من بيت لحم، ومواطن آخر من جنين.

فى سياق آخر، يواصل 6 أسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، وأقدمهم الأسير أحمد غنام المضرب منذ 87 يوما.

وأوضح بيان لهيئة شئون الأسرى والمحررين، أن الأسرى المضربين هم أحمد غنام (42 عاما) من بلدة دورا فى محافظة الخليل، مضرب منذ 87 يوما، إسماعيل على (30 عاماً) من بلدة أبو ديس فى محافظة القدس، مضرب منذ 77 يوما، طارق قعدان (46 عاما) من محافظة جنين، مضرب منذ 70 يوما، أحمد زهران مضرب عن الطعام منذ 17 يوما، ومصعب الهندى (29 عاما) من بلدة تل فى محافظة نابلس، مضرب منذ 15 يوما والأسيرة هبة اللبدى (24 عاما) من بلدة يعبد بجنين وتحمل الجنسية الأردنية والفلسطينية، مضربة منذ 15 يوما.

 


قوات الاحتلال

الضفه الغربيه

فلسطين

سجون الاحتلال

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