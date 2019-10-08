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قطاع كهرباء دمياط يعلن افتتاح مراكز شحن فرعية جديدة بمركزى دمياط وكفر سعد

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:28 م
قطاع كهرباء دمياط يعلن افتتاح مراكز شحن فرعية جديدة بمركزى دمياط وكفر سعد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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قدم المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط  تقريرا اليوم إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يفيد بأنه تم افتتاح مراكز شحن فرعية جديدة الكروت مسبوقة الدفع بنطاق مركزى دمياط وكفر سعد لتقديم جميع الخدمات المختلفة للمشتركين من شحن عدادات مسبوقة الدفع وتحصيل وإزالة أعطال.

 

وتضمن التقرير أيضاً قيام القطاع فى الفترة الحالية بتجهيز عدد 11 مركز شحن بكافة الإمكانات والتجهيزات اللازمة تمهيدا لافتتاحهم قريباً بالمناطق التالية دمياط بمركز شحن العنانية خلف الوحدة المحلية وهى:

فارسكور مركز شحن أولاد خلف بوسط البلد بجوار محول البوابة

فارسكور مركز شحن الرحامنة بجوار مسجد أبو شواش

الزرقا بمركز شحن شرمساح بوسط البلد شارع الزهايرة

كفر سعد بمركز شحن السعدية القبلية أمام مركز الشباب

فارسكور بمركز شحن الغنيمية بوسط البلج

فارسكور بمركز شحن كفر العرب بالمدخل الرئيسى

فارسكور بمركز شحن الحورانى بشارع بدر

الزرقا بمركز شحن دقهلة بجوار مسجد الكوبرى

كفر البطيخ بمركز شحن قرية أم الرضا بوسط البلد

كفر البطيخ بمركز شحن البساتين باللضامين قرية البساتين

 

يأتى ذلك بعد الزيارة المفاجئة التى أجرتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط صباح أمس الاثنين لقطاع كهرباء دمياط ومركز خدمة العملاء بمقر هندسة كهرباء جنوب دمياط وذلك بعد تزايد شكاوى وتساؤلات المواطنين حول الكروت مسبوقة الدفع.

 

 

 

 


كهرباء دمياط

منال عوض

كروت الشحن المدفوع مسبقا

اخبار الكهرباء

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