سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:00 ص
قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام" محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام" - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع متهم بقضية "اغتيال النائب العام"، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

محكامة سعاد الخولى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.

اغتيال النائب العام

تستمع الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام".

اقتحام قسم مدينة نصر

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

 

سرقة مكتب بريد العمرانية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، محاكمة سائق متهم بسرقة مبلغ مالى من مكتب بريد بمنطقة العمرانية، بالإكراه تحت تهديد السلاح.


اغتيال النائب العام

محاكمه سعاد الخوالى

جنايات القاهره

سرقه مكتب بريد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

خبير يكشف أسباب رفض الأحزاب التونسية التحالف مع حركة النهضة الإخوانية

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"إزاى تلاقى فرصة عمل فى السياحة؟" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

سكينة فؤاد عن عدد السكان: مصر تشهد سباقا غير عادل بين الإنتاج وزيادة البشر

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

تخصيص حجرة للتربية الفنية بالمعاهد الأزهرية ووضع الحصة بوسط الجدول

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

40 هدفا تفصل ميسى عن تحطيم الرقم الخالد للأسطورة بيليه

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

شركة القناة: توصيل الكهرباء للمستثمرين بشمال وجنوب سيناء خلال يوم واحد

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

ليلي علوي: مهرجان "مالمو" فتح سوق كبير للسينما العربية في أوروبا ..حضور الجمهور السويدى للفعاليات أكبر المكاسب.. ومستوى الأفلام المشاركة غاية في الروعة.. لتونس وأهلها مكانة خاصة في قلبي.. وأدعم المرأة المصرية

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

فان بيرسى: لست متأكدًا أن سولشاير المدرب المناسب لمان يونايتد

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

إعلامى سعودى: الشعوب العربية اكتشفت أكاذيب "الجزيرة" وعمالتها لـ"الإخوان"

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

ذروة شهب "التنين" تمطر سماء مصر والوطن العربى اليوم وترى بالعين المجردة

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

مرتضى منصور: لو قرر الكاف إعادة مباراة الزمالك مع جينيراسيون عليه الرحيل

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

8 معلومات عن اتفاق شراء 4 ماكينات حفر ألمانية لتنفيذ مشروع مترو الهرم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة