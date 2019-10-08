قطار المحاكمات.. سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة متهم بـ"اغتيال النائب العام"

كتب إيهاب المهندس

فعاليات وقضايا تستضيفها محاكم القاهرة والجيزة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعة دفاع متهم بقضية "اغتيال النائب العام"، ونرصد فى التقرير التالى أبرز الجلسات التى ستشهدها أروقة المحاكم.

محكامة سعاد الخولى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، محاكمة سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، وأخصائية بشركة مصر للطيران فى اتهامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 500 ألف جنيه.

اغتيال النائب العام

تستمع الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، والمنعقدة بطرة، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة متهم بقضية "اغتيال النائب العام".

اقتحام قسم مدينة نصر

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

سرقة مكتب بريد العمرانية

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، محاكمة سائق متهم بسرقة مبلغ مالى من مكتب بريد بمنطقة العمرانية، بالإكراه تحت تهديد السلاح.