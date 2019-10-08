فيديو.. لولا التعويم لوصل الدولار لــ35 جنيها.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالبرلمان
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:07 م
مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتب أمين صالح - حازم عبد الصمد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة للبرلمان بمقر مجلس النواب، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى وذلك بعد أن أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن استدعاء رئيس الوزراء للبرلمان.
ونرصد فيما يلى أهم التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء خلال كلمته بمجلس النواب:
1- الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014.
2- البرلمان الحالى جاء فى ظروف صعبة محليا وإقليميا ودوليا.
3- لولا قرار التعويم لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها.
4- العالم كله يشيد بنجاح مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.
5- الرئيس وجه ببرامج حماية اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادى منذ البداية.
6- أطالب النواب بإبلاغى بالجهات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
7- شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى وقضينا على ظاهرة العشش.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة