فيديو.. لولا التعويم لوصل الدولار لــ35 جنيها.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء بالبرلمان

كتب أمين صالح - حازم عبد الصمد

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة للبرلمان بمقر مجلس النواب، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى وذلك بعد أن أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب عن استدعاء رئيس الوزراء للبرلمان.

ونرصد فيما يلى أهم التصريحات التى أدلى بها رئيس الوزراء خلال كلمته بمجلس النواب:

1- الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014.

2- البرلمان الحالى جاء فى ظروف صعبة محليا وإقليميا ودوليا.

3- لولا قرار التعويم لوصل سعر الدولار إلى 35 جنيها.

4- العالم كله يشيد بنجاح مصر فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى.

5- الرئيس وجه ببرامج حماية اجتماعية مع الإصلاح الاقتصادى منذ البداية.

6- أطالب النواب بإبلاغى بالجهات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

7- شيدنا 600 ألف وحدة إسكان اجتماعى وقضينا على ظاهرة العشش.

8- بالورقة والقلم.. أسعار الدواجن واللحوم والخضار بترخص.

9- 6.6 مليار جنيه لرفع مستوى 1000 قرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

10- الجيش المصرى من أقوى جيوش العالم..والدولة تواجه حربا غير تقليدية.

11- لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم.

12- وفرنا 5 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية..ومشكلتنا فى ثقافة الوظيفة الحكومية.

13- زيادة نسبة تغطية الصرف الصحى بالقرى لــ38% حتى أكتوبر 2019.

14- حجم الاستثمارات الحكومية 140 مليار جنيه ونحتاج 10 أضعافه لتلبية تطلعات المواطن.

15- زيادة مخصصات الأسر فى تكافل وكرامة من 100 إلى 150 جنيها.

16- هناك مشاكل منذ 30 عاما فى مصر ونسعى جاهدين لحلها.

17- المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة.

18- نحن دولة تزيد سنويا ما بين 2,2 مليون إلى 2,5 مليون مواطن.

19- نحتاج من 900 إلى مليون فرصة عمل بسبب الزيادة السكانية.

20- الخطة الاستثمارية للدولة ارتفعت بنسبة 40% من العام الماضى للعام الحالى.