سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:42 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:28 م
فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر" على عبد العال
كتب عبد اللطيف صبح - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يوجد معتقل واحد فى سجون جمهورية مصر العربية، قائلا "هناك بعض المشتبه بهم فى الأحداث الأخيرة، تم القبض عليهم بناءً على أمر من النيابة العامة، وكل من لم يثبت عليه أى تهمة يُخلى سبيله على الفور".

 

وأضاف عبد العال: "وبالفعل هناك أعدادا كبيرة تم الإفراج عنها ولا يوجد فى مصر معتقلون سياسيون فى مصر وفقا للقانون والدستور المصرى، وكل من قُبض عليهم بناءً على قرارات من النيابة العامة كما أوضح بيان النائب العام".

 

جاء ذلك ردا على نائب السويس طلعت خليل، والذى وجه الشكر لمدير أمن السويس لالتزامه ضبط النفس فى التعامل مع الأحداث الأخيرة، وادعى أن هناك جهات غير معلومة ألفت القبض على أكثر من 1000 مواطن سويسى.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى يوضح  فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.

 

 

KMM_2746
 
 

 

KMM_2750
 
 

 

KMM_2761
 
 

 

KMM_2774
 
 

 

KMM_2781
 
 

 

KMM_2852
 
 

 

KMM_2880
 
 

 

KMM_2904
 
 

 

KMM_2968
 
 

 

KMM_3005
 
 

 

KMM_3033
 
 

 

KMM_3155
 
 

 

KMM_3168
 
 

 

KMM_3216
 
 

 

KMM_3221
 
 

 

KMM_3265
 
 

 

KMM_3325
 
 

 

KMM_3352
 
 

 

KMM_3421
 
 

 

KMM_3440
 
 

 

KMM_3465
 
 

 

KMM_3530
 
 

 

KMM_3593
 
 

 

KMM_3629
 
 

 

KMM_3686
 
 

 


مجلس النواب

الحكومة

الجلسة العامة

المعتقلين

معتقلات

معتقلين سياسيين

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الحكومة أمام البرلمان: الاقتصاد المصرى كان أقرب للانهيار فى 2014.. لولا التعويم لوصل الدولار 35 جنيها.. العالم كله يُشيد ببرنامج الإصلاح الاقتصادى.. وعبدالعال: بيان هام من رئيس الوزراء ووزيرى الخارجية والرى غدا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:59 م

البرلمان: رئيس الحكومة ووزيرا الخارجية والرى يحضرون جلسة غد لإلقاء بيان هام

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:26 م

رئيس"برلمانية المصريين الأحرار" يطالب الحكومة بالأخذ بتوصيات البرلمان

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:02 م

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

النيابة تحقق فى اتهام المقاول الهارب محمد على بالتهرب الضريبي

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

فضيحة.. قناة الجزيرة تعتمد على أكونت مضروب لترويج الشائعات عن العلاقات المصرية الإثيوبية بسبب سد النهضة.. حساب "إثيوبيا بالعربى": من المؤسف نشر تغريدة فى قناة تدعى المهنية.. وخبراء: الشعوب العربية كشفت مخططها

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"الطاقة النووية": تحالف مصرى روسى قريبا لتصنيع بعض أجزاء مفاعلات الضبعة بمصر

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

"كاف" يحسم أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى.. إعادة مباراة الفريقين في موعد أقربه 24 أكتوبر الحالي..استاد السلام الأقرب لاستضافة اللقاء.. أبو ريدة يلعب دورا في اتخاذ القرار..وسحب قرعة دور المجموعات غدا

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

استاد السلام الأقرب لاستضافة مباراة الزمالك وبطل السنغال يوم 24 أكتوبر

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

موجز6.. السيسى: الاضطرابات بالشرق الأوسط تمثل تهديدا للفرص أمام دول الإقليم

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

فيديو.. على عبد العال: "مفيش معتقلين أو معتقلات سياسيين فى مصر"

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

كواليس قرار "كاف" بإعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

مصرع رضيعة انقلب عليها والدها البالغ وزنه 114 كيلو أثناء نومه ببريطانيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة