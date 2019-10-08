فيديو.. دار الإفتاء: يجوز ثقب الأنف للزينة فى هذه الحالة

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل ثقب الأنف حرام؟.
وأجاب عن السؤال الدكتور عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"الأصل فى ذلك أنه لا يجوز التعدى على خلق الله إلا إذا كان هناك داعية".
وتابع العجمى:"ومن الدواعى فى ذلك الزينة، وعليه فبعض الأماكن أو المواطن هذا من الزينة بالنسبة إليهم كأهل البدو وغيرهم، فهذه أعرافهم فى الزينة ففى هذه الحالة يجوز ولا حرج".
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