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فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم وصحة قول "يا حول الله"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:21 م
فيديو.. دار الإفتاء توضح حكم وصحة قول "يا حول الله" دار الإفتاء المصرية
كتب على عبد الرحمن

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ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، خلال بث مباشر للصفحة اليوم، والمتعلق بحكم وصحة قول "يا حول الله".


وأجاب عن السؤال الدكتور عبدالله العجمى، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا:"الحول هو القوة وهى لا تكون إلا من عند الله، فالحول هو ثابت عقلا وشرعا ويجوز هذا القول ولا حرج فيه".



كما أجاب العجمى على سؤال إحدى المتابعات والذى جاء نصه:"الدكتور قال لى لا تسجدى بسبب مرضى بالخشونة فى الركبة.. فهل هذا يجوز؟"، حيث رد العجمى قائلا: "نعم يجوز طالما لا تستطيعى السجود".



فيما رفض أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الإجابة على عدد كبير من أسئلة المتابعين حول الطلاق وكفارة يمين الطلاق، ووقوع الطلاق من عدمه، قائلا:"يجب حضور الزوج والاستماع إليه فى دار الإفتاء، أو الاتصال بنفسه على الرقم الخاص بالدار".


وتجرى دار الإفتاء المصرية، بشكل دورى بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، من خلال أمناء الفتوى بالدار.


دار الافتاء

الإفتاء

دار الافتا

الافتاء

يا حول الله

حول الله

حكم قول يا حول الله

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