فضيحة.. الجزيرة تنقل عن حساب مزور لترويج شائعات عن علاقة مصر وإثيوبيا

كتب محمد عبد العظيم

فى موقف جديد يضاف إلى السجل الأسود لقناة الجزيرة، فى نشر الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية، اعتمدت القناة على حساب مزور لصفحة "اثيوبيا بالعربى"، من أجل نشر الأكاذيب عن العلاقات المصرية الاثيوبية، ومحاولة الوقيعة بين البلدين، والصيد فى الماء العكر على خلفية مفاوضات البلدين حول أزمة سد النهضة.

الحساب الرسمى لـ"اثيوبيا بالعربى" فضح المهنية التى تدعيها قناة الجزيرة، قائلا:"سبق وأن نوهنا بأن هذا الحساب مزور ومنتحل لاسم وهوية حسابنا ويتعمد نشر تغريدات مسيئة للأشقاء فى جمهورية مصر.. لذا نود أن نؤكد لمتابيعنا أننا فى حساب إثيوبيا بالعربى لا نتبنى هكذا نهج أو أسلوب في التغريد..

ومن المؤسف نشر مثل هذه التغريدة في قناة تدعي المهنية والدقة".

يذكر أن قناة الجزيرة سعت إلى نشر العديد من الشائعات والأكاذيب عن الدولة المصرية مثل الاستعانة بمشاهد سابقة للزعم بوجود مظاهرات، وكذلك التورط فى مخطط نشر الفوضى والعنف والتخريب فى البلاد، فضلا عن تناقضها فى التعامل مع الوضع المصرى، بالمقارنة مع العراق، فى مشاهد تؤكد غياب المهنية والموضوعية، والسياسة الكاذبة بادعاء عرض الرأى والرأى الآخر.