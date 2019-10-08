فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف لصيانة مغذى الدهشورى

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف أنه سيتم فصل الكهرباء عن مناطق(أكشاك الدهشوري، الجبالي، الرحبة،الجمعية، ثابت)، وذلك غدا الأربعاء 9 أكتوبر 2019 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذى الدهشورى بمدينة بنى سويف.

وتقدم قطاع الكهرباء باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوبة لرفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشدا المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت " للخدمة لاتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة فصل الخدمة.