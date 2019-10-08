غدا.. انقطاع الكهرباء عن محطة محولات السنطة ساعتين لتركيب جهاز الإطفاء

الغربية محمد طارق

أكد المهندس أشرف محمد الحسيني رئيس قطاع شرق الغربية، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من المحول رقم 4 من محطة محولات مدينة السنطة، لتركيب جهاز الإطفاء التلقائي، غدا الأربعاء من الساعة 6 صباحاً إلى الساعة 8 صباحاً .

وأضاف الحسيني في بيان له اليوم، أن المناطق التي ستتأثر من الانقطاع تشمل " شارع طريق طنطا – منطقة الحزب – طريق طنطا شارع أبو الفتوح"، كما سيتم فصل خطوط الريف " الحاج داود – عزبة عقدة – كفر سليمان عوض – بلوس الهوى – محول بقرية شبرابيل - وفرع زفتي ميت المخلص – كفر حسين – جزء من شرشابة – السحيمية".

وتهيب الشركة المواطنين قاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات وكافة الأماكن الحيوية بتوفير تغذية بديلة خلال هذه الفترة.