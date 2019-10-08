غداً.. فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق بمدينة إسنا 3 ساعات لأعمال الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن قطاع كهرباء محافظة الأقصر، أنه تقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى عن 4 مناطق مختلفة بمدينة إسنا جنوبى المحافظة، وذلك للقيام بأعمال الصيانة وفصل محولات الإصلاح بالمدينة، وذلك لتقديم أفضل خدمات فى قطاع الكهرباء لصالح المواطنين فى فصل الشتاء.

وأكد قطاع توزيع كهرباء الأقصر – فى بيان صحفى - أنه بناء على الإشارة الواردة إلى القطاع من محطة محولات الإصلاح 2 بمركز مدينة إسنا، والتى تفيد بالموافقة على فصل محولات الإصلاح 2، وذلك غداً الأربعاء من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً لعمل الوقاية على مغذيات المحطة، وتمت موافقة الجهات على هذا.

وأضاف قطاع توزيع كهرباء مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، أن المناطق المتأثرة بالفصل تشمل ما يلى "قرية الزنيقة – قرية العطلات – عزبة السيد حفنى – قرية توماس 3"، مناشداً كافة المواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بساعات الفصل، ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى ساعات الفصل.

وكانت قد انطلقت شركة كهرباء محافظة الأقصر، فى استكمال خطة دعم المواطنين وتخفيف الأحمال عن المحولات خلال فصل الصيف، حيث تم فى مدينة إسنا تدعيم محولات الكهرباء، وقام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بالإشراف على استبدال محول الرفاط بالنمسا من 100 إلى200، وفى مدينة الطود قامت هندسة شبكه كهرباء، العديسات بحري، برئاسة المهندس عبد الجواد عربي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، برئاسة أشرف قناوى عبدالرحيم رئيس القرية، بتركيب كشك كهرباء بقدرة 100 ك.ف ا، بمنطقة عزبه الحاج النوبى بناحية ترعة البستان بنجع الطويل شرق، وذلك لتخفيف الاحمال على كشك كهرباء العقاربة وكشك كهرباء نجع الطويل ونظرا لطول المسافة بين المحولين بمسافة 1400متر طولي.