"عمليات المعلمين" تتابع واقعة اتهام زوجة ولى أمر لمعلم بالتسبب فى وفاة زوجها

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطاراً من النقابة الفرعية للمعلمين بوسط الإسكندرية، برئاسة صباح مكاوى يفيد بتعدى ولى أمر الطالب احمد عبد الفتاح عبد القادر على المعلم أحمد سليمان معلم الرياضيات بمدرسة محرم بك الإعدادية بنين بمحافظة الإسكندرية، بحجة أن المعلم تعدى على نجله.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الأمر انتهى بتعدى ولى الأمر على المعلم بتدخل بعض المعلمين المتواجدين بالمدرسة، الذين قاموا باصطحاب ولى الأمر إلى غرفة الأخصائيين الاجتماعيين، واصطحاب المعلم إلى مكتب مدير المدرسة ولكن بعد قليل، وإثر انفعال ولى الأمر المتواصل أثناء جلوسه بغرفة الاخصائيين غاب عن الوعى فقام المعلمين بالاتصال بالإسعاف التى وصلت بعد 15 دقيقة ليجد المسعفون ولى الأمر قد فارق الحياة.

وقامت زوجة ولى الأمر بتحرير محضر بالواقعة واتهمت المعلم بالتسبب فى وفاة زوجها، ولكن المعلمين أفادو بأن ولى الأمر كان قد أجرى عملية قلب مفتوح ولديه مرض السكرى، ومن المؤكد أن الانفعال كان هو سبب الوفاة.

ووجه خلف الزناتى، صباح مكاوى نقيب معلمى وسط الإسكندرية بالتواجد مع المعلم وزملائه لحين الانتهاء من تقرير الطب الشرعى وتحقيقات النيابة العامة وعلى الفور تحرك وفد يضم كلً من صباح مكاوى رئيس النقابة الفرعية ومحفوظ إبراهيم أمين الصندوق ومحمد زعربان وشريف محمود أعضاء مجلس النقابة ونجدة مصطفى محامى النقابة.