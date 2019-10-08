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علوم القاهرة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:10 م
علوم القاهرة تحتفل بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة علوم القاهرة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر
وائل ربيعى

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نظمت كلية العلوم جامعة القاهرة، اليوم، احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة بقاعة ابن سينا بالكلية بحضور الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى عميد الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإدارة العليا بالكلية والسادة رؤساء الأقسام العلمية والهيئة المعاونة والعاملين وطلاب الكلية. 
 
وتضمنت الاحتفالية جلسة حوارية مثمرة لأبطال الكلية الذين شاركوا في حرب أكتوبر وعاصروتلك الفترة وهم الدكتور مرتضي العارف والدكتور عبده عثمان والدكتورة معتزة خاطر والدكتورة ميمونة كرد وأدارت الجلسة الدكتورة إيمان علاء الدين، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن أبرز البيانات العسكرية التي تم بثها أثناء حرب أكتوبر المجيدة، وعرض للسيرة الذاتية  لخريجى كلية العلوم من شتى جامعات الجمهورية الذين شاركوا فى حرب أكتوبر 73 وعرض فيلم وثائقى عن أبرز الأحداث واللقطات النادرة للجنود المصريين في انتصارات أكتوبر، كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض فوتوغرافى لأهم مشاهد انتصارات الجيش المصرى في حرب أكتوبر ومتطفات من التقارير الصحافية قبل وأثناء وبعد حرب 73. 
 
وقال الدكتور عبد الحميد وجدى المناوى عميد كلية العلوم، فى كلمته، إن الكلية حريصة على الاحتفال بانتصارات أكتوبر هذا العام بطريقة مختلفة، حيث تم سرد أبرز كواليس وذكريات الأسرة المصرية والتى تعتبر الجبهة الداخلية الداعمة للجيش قبل وأثناء وبعد الحرب وذلك حرصا على إلهام الشباب بروح وحماس وعزيمة وإرادة المصريين والجيش المصري، التي ضرب بها المثل ليس فقط على الصعيد الاقليمي ولكن على الصعيد العالمى، لتخريج شباب قادر على مواجهة التحديات المعاصرة ودحض المؤامرات والتصدى لحروب الجيل الرابع.
 
 

جامعة القاهرة

علوم القاهرة

نصر اكتوبر

التعليم العالى

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