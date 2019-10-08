عصابة "الـ40 مليون" أخفت نشاطها فى المخدرات بتجارة الأراضي والسيارات والعقارات

كتبت أمنية الموجى

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها فى واقعة اتهام 4 أشخاص بغسيل الأموال، استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.

وترصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن القضية ..

- 4 أشخاص كونوا عصابة تخصصت فى غسيل الأموال.

- المتهمون أخفوا 40 مليون جنيه حصلوا عليها بطرق مشبوهة فى تعاملات مالية مختلفة.

- المتهمين أخفوا نشاطهم فى تجارة المخدرات من خلال شركات وعقارات وسيارات وأراضي زراعية.

- الربح غير المشروع وتجارة المخدرات وغسل الأموال أبرز الجرائم التي ارتكبوها.

- النيابة قررت حبسهم 4 أيام احتياطيًا جددها قاضى المعارضات لـ15 يومًا.