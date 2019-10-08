عصابة "الـ40 مليون" أخفت نشاطها فى المخدرات بتجارة الأراضي والسيارات والعقارات

تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها فى واقعة اتهام 4 أشخاص بغسيل الأموال، استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال.
وترصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن القضية ..
- 4 أشخاص كونوا عصابة تخصصت فى غسيل الأموال.
- المتهمون أخفوا 40 مليون جنيه حصلوا عليها بطرق مشبوهة فى تعاملات مالية مختلفة.
- المتهمين أخفوا نشاطهم فى تجارة المخدرات من خلال شركات وعقارات وسيارات وأراضي زراعية.
- الربح غير المشروع وتجارة المخدرات وغسل الأموال أبرز الجرائم التي ارتكبوها.
- النيابة قررت حبسهم 4 أيام احتياطيًا جددها قاضى المعارضات لـ15 يومًا.
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