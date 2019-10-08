عاطلا أوسيم يعترفان بسرقة دراجة بخارية وفرد خرطوش

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم القبض عليهما، لاتهامهما بحيازة فرد خرطوش، ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها، أنهما سرقا الدراجة من منشأة القناطر، وقررا الاختباء بقرية برطس بأوسيم، هربا من مطاردة رجال المباحث، وممارسة نشاطهما الإجرامى.

وتبين من خلال الكشف الجنائى على المتهمين، أن أحدهما صادر ضده 15 حكم قضائى، وبمواجهته أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، قررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات للمقدم مجدى موسى رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، تفيد تورط " إبراهيم. ح " و" عماد. ح " عاطلين، من العناصر الإجرامية، فى حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، ودراجة بخارية مبلغ بسرقتها.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد وليد كمال معاون مباحث مركز أوسيم، من القبض عليهما، وبحوزتهما فرد خرطوش، محلى الصنع، ودراجة بخارية مسروقة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.