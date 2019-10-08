طائرة إثيوبية تهبط اضطراريا فى السنغال ولا إصابات

رويترز

قال متحدث باسم مطار سنغالى إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هبطت اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها اليوم الثلاثاء بسبب اشتعال النيران بأحد محركاتها مضيفا أنه لم يصب أحد فى الحادث.

وأكدت الشركة في حسابها على تويتر إن طائرتها اضطرت للهبوط بشكل طارئ في مطار بليز ديان الدولي قرب العاصمة دكار بسبب "مشكلة فنية" دون أن تقدم تفاصيل أخرى.

وأضافت الشركة أنه جرى حجز أماكن لجميع الركاب على رحلات أخرى.

وكان طائرة تابعة للشركة قد سقطت في منطقة زراعية خارج أديس أبابا قبل سبعة أشهر مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.