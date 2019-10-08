ضبط 8 متهمين بحوزتهم هيروين وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 8 متهمين بحوزتهم كميات الهيروين والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

كان اللواء جمال غزالى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بضبط كلا من المتهم "مصطفى.ف.م" 23 عام عاطل، مقيم دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.م.أ" 36 عام عاطل، مقيم حى السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تم القبض على المتهم "مصطفى.س.ا" 24 عام عاطل، مقيم دائرة قسم ثالث الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 26 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "سيد.ال.م" 22 عام عاطل مقيم دائرة قسم أول الإسماعيلية، بحوزته 50 قرصا مخدرا ومبلغ مالى و2 هاتف محمول والمتهم "محمد.ح.م" 22 عام عاطل، مقيم مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وسلاح أبيض"مطواة" وهاتف محمول.

كما تم ضبط كلا من المتهم "سمير.ال.ج" 36 عام والمتهم "محمد.ح.ا"34 عام والمتهم "نبيل.م.ك" 36 عام عاطلين، مقيمين الزقازيق شرقية حال استقلالهم السيارة رقم (ر ا ب 4913) ميكروباص وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.