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ضبط 70 محطة وقود لتلاعبها فى مكاييل وزن البنزين والسولار المدعم بالبحيرة

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 11:12 م
ضبط 70 محطة وقود لتلاعبها فى مكاييل وزن البنزين والسولار المدعم بالبحيرة محطة وقود - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين أكبر حملة رقابية على محطات الوقود بالتعاون  مع مباحث التموين  وذلك لمواجهة الغش التجارى  وتهريب البنزين والسولار المدعم لبيعه فى السوق السوداء.

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 محطة وقود لاتهامها بالغش والتدليس لتلاعبها فى مكاييل الوزن ما بين النصف لتر الى لتر ونصف وكذلك عدم وجود أختام للطلمبات بالاضافة الى المخالفات الخاصة بشئون البيئة وكذا الدفاع المدني ومقاومة الحريق والتراخيص .

اشتملت الحملة  الرقابية التفتيش على 157  محطة وقود بمراكز وادي النطرون و المحمودية ورشيد و ابو المطامير و شبراخيت والنوبارية والرحمانيةو ايتاي البارود والدلنجات و ابو حمص و كفر الدوار وكوم حمادة .

 أشرف على الحملة المحاسب إسماعيل شلبى وكيل وزارة التموين  والعقيد وجدى الصيرفى  مدير مباحث التموين و سمير البلكيمى مدير الرقابة  التجارية بمديرية التموين وحسام المزين كبير مفتشين  بالإدارة العامة للتجارة الداخلية .

 

 

 


البحيرة

حملات تموينية

محطات وقود

تموين البحيرة

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