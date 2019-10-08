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ضبط المتهم بقتل ابنة عمه لرفضها الزواج منه بقرية العركى بقنا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:37 م
ضبط المتهم بقتل ابنة عمه لرفضها الزواج منه بقرية العركى بقنا حبس
قنا - وائل محمد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، من ضبط المتهم بقتل نجلة عمه بقرية العركى التابعة لمركز فرشوط شمال محافظة قنا، بعد رفصها الزواج منها وتقدمها أكثر من 3 مرات، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وكان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية يفيد ضبط، "مخلف . م . ح"، وذلك لاتهامه بقتل "صباح . ا . ح"، نجلة عمه، بعد أن أطلق عليها طلق نارى من بندقية خرطوش وسقطت جثة هامدة بقرية العركى بمركز فرشوط شمال المحافظة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، عن قيام نجل عم المجنى عليها، بإطلاق النار عليها من سلاحه النارى مما أدى لوفاتها في الحال بعد رفضها الزواج منه

فيما تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وقررت  النيابة العامة حبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات.

 


اخبار الحوادث

ربة منزل

مديرية امن قنا

قريى العركى

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