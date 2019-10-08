صور.. مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 120 عامًا على ميلاد "صاروخان" أحد رموز الكاريكاتير

الإسكندرية جاكلين منير

احتفلت مكتبة الإسكندرية اليوم، بالتعاون مع الجمعية المصرية للكاريكاتير وجمعية القاهرة الخيرية الأرمينية العامة، بمرور 120 عامًا على ميلاد الفنان الأرمنى "ألكسندر صاروخان"، أحد رموز الكاريكاتير فى مصر.

افتتح الاحتفالية الدكتور سامح فوزي؛ رئيس قطاع الإعلام والاتصال بمكتبة الإسكندرية، نائبًا عن الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وجمعة فرحات رئيس الجمعية المصرية للكاريكاتير، وسيلفيا نارديان حفيدة الفنان صاروخان، وعبد الله الصاوى الباحث فى تاريخ وذاكرة الكاريكاتير.

وقال الدكتور سامح فوزى، إن هذه الاحتفالية تأتى تقديرًا لقيمة صاروخان الفنية، ودوره فى ازدهار فن الكاريكاتير فى مصر، كما أنها تأتى فى إطار مشروعات مكتبة الإسكندرية لتوثيق الذاكرة الصحفية والتى صدر عنها كتبًا توثيقية لعدد من المؤسسات الصحفية منها أخبار اليوم وروز اليوسف.

وأكد على أهمية توثيق أعمال صاروخان باعتباره أحد أهم صناع الكاريكاتير فى مصر، كما أن أعماله تعتبر جزءًا من ذاكرة المجتمع المصرى وشاهدة على اللحظات السياسية الفارقة فى تاريخ مصر.

وفى كلمته، قال الأستاذ جمعة فرحات إنه يحمل تقديرًا كبيرًا لصاروخان، معتبره مؤسس الكاريكاتير المصرى، حيث إن كل المحاولات التى سبقته كانت رسمًا عاديًا وليست كاريكاتير، وأشار إلى أنه كان صاحب ريشة عظيمة، واتسمت رسوماته بالحيوية وكأنها تتحرك.

وأكد أن صاروخان هو أستاذ الكاريكاتير فى مصر، فقد تتلمذ على يده عدد كبير من الفنانين، كما أن زملاؤه تأثروا بفنه تأثرًا كبيرًا، لافتًا إلى أنه استطاع أن يغير قواعد الرسم وبعث روحًا جديدة للإبداع من خلال فنه.

من جانبها، أعربت سيلفيا نارديان عن سعادتها بإقامة هذا الحدث الذى يحتفى بصاروخان وإبداعاته، مؤكدة أن عام 2019 هو عام صاروخان، فقد شهد نشر مذكراته باللغة الأرمنية، إلى جانب إقامة معرض عن حياته وأعماله.

وقالت إن وجود صاروخان فى مصر كان له دورًا كبيرًا فى نجاحه وتحقيق طموحاته، فبالرغم من أنه أتى لمصر وعمره 26 عامًا ولم يعرف اللغة إلا أنه انصهر فى المجتمع بسرعة، كما أن المجتمع المصرى ساعده على الاندماج لما يتسم به من كرم وتسامح وانفتاح على الآخر.

وفى كلمته عرض عبد الله الصاوى مجموعة كبيرة من الصور النادرة عن حياة صاروخان وأعماله، وأعرب عن سعادته لعرض هذه الصور لأول مرة بمكتبة الإسكندرية، لافتًا إلى أنها تأتى فى إطار مشروع لتوثيق الكاريكاتير المصري.

وتضمنت الصور عدد كبير من أعمال صاروخان الشاهدة على تاريخه ومسيرته فى مصر، ومنها أول رسم كاريكاتير لصاروخان عام 1924 وتناول أزمة الدقيق والعيش فى مصر، وأول ظهور لشخصية المصرى أفندى فى روزاليوسف، وأول غلاف لمجلة آخر ساعة، إلى جانب عدد من الكتب والمجلات التى أصدرها صاروخان ومنها كتاب "هذه الحرب"، ومجلة "لا كارافان"، ومجلة السينما الأرمينية.

وأكد عبد الله الصاوى أن صاروخان استطاع أن يعبر عن المشهد السياسى المصرى والروح الوطنية من خلال الكاريكاتير، فقدم أعمال كثيرة عن ثورة يوليو وحرب أكتوبر، وبورتريهات لقادة وزعماء مصريين كسعد زغلول ومحمد نجيب وجمال عبد الناصر وغيرهم.

وشهدت الاحتفالية إقامة معرضًا فنيًا تضمن عدد من الأعمال التى شاركت بالمسابقة الدولية "صاروخان يعود من جديد" والتى شارك فيها 180 فنانًا



مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 120 عامًا على ميلاد صاروخان



مكتبة الإسكندرية تحتفل بمرور 120 عامًا على ميلاد صاروخان