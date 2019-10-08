صور.. محافظ سوهاج يسلم مفاتيح منازل بعد تأهيلها بقرى "البلينا" و"طما"

سوهاج – محمود مقبول

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، صباح اليوم الثلاثاء، مفاتيح عدد من المنازل بعد تطويرها وإعادة تأهيلها، للأسر الأكثر احتياجاً بقرى "الحرجة" بمركز ومدينة البلينا، و"الواقات" بمركز ومدينة طما، والتى شملت 60 منزلا، بتكلفة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد "الأنصارى" أهمية دور المجتمع المدنى فى المشاركة لتطوير الأداء، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى ضرورة تشابك كل قوى المجتمع المدنى للتنفيذ.

ولفت محافظ سوهاج إلى حرص الحكومة الشديد على وجود تكامل بين الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدنى بوجه عام لتنفيذ المبادرة، بحيث تعمل كل هذه الجهات تحت مظلة واحدة لتنفيذ خطط التنمية المحلية؛ سعياً نحو تحويل رؤية مصر 2030 إلى واقع تنموى مع التركيز على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن المحافظ تفقد المنازل بعد تأهيلها، وتحدث مع الأسر، وسلمهم مفاتيح المنازل بالإضافة الى بطانية، لافتاً إلى أن التطوير وإعادة تأهيل المنازل استغرق شهرين، وشمل استكمال المبانى، وتعريش المنزل بالخشب (عروق- ألواح- طبقة عازلة- طبقة اسمنتية)، وتركيب أبواب وشبابيك، ووصلات سباكة ومياه داخلية، وسيرامك، ووصلات كهرباء داخلية، ومحارة المنزل داخليا وخارجيا، فضلاً عن رفع كفاءة دورات المياه وتشطيبها، بالإضافة إلى دهانات داخلية وخارجية.

وكشف المتحدث الرسمى، أنه تم إجراء مسح شامل لـ64 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، لتحديد احتياجات هذه القرى فى مختلف المجالات "صحة، وتعليم، وصرف صحى، ومياه شرب، وتأهيل المنازل"، مشيراً إلى أنه تم تنظيم عدد من القوافل الطبية المجانية بتلك القرى.



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا (13)



محافظ سوهاج يفتتح ويسلم المنازل بعد تطويرها بالبلينا