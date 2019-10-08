صور.. محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية

المنوفية - محمود شاكر

عقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية اجتماعا بحضور العميد أحمد طعيمة مدير مشروع ميكنة الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة ، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد ، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة ومديرى المراكز التكنولوجية بها ، وعدد من المكلفات بأداء الخدمة العامة فى المراكز التكنولوجية ، والمشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام .

وتم مناقشة الموقف التنفيذى لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة وذلك لبدء العمل بها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة .

كما تم استعراض المشاكل والمعوقات التى تعوق دون جاهزية المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة للبدء بالعمل ، وذلك لإيجاد حلول فعلية لها حتى يتسنى بدء العمل.

وأكد محافظ المنوفية على تذليل كافة العقبات وتوفير كافة التسهيلات التى تساعد على استكمال وتطوير ميكنة المراكز التكنولوجية مما يؤدى الى بدء العمل بها والذى سيساعد بدوره على إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى للمواطن وتوفير الوقت والجهد ورفع مستوى الأداء للخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات فى وقت قياسى بسرعة وكفاءة عالية .



محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية



محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذى لاستكمال تطوير المراكز التكنولوجية