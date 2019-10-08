صور.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة يناقشان إنشاء مركز لعلاج مرضى ضمور العضلات

المنوفية - محمود شاكر

التقى اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أمجد الصغير مندوب حاكم الشارقة، بحضور وكيلى وزارة الصحة والأوقاف بالمحافظة وذلك بمكتبه بالديوان العام.

ورحب المحافظ بمندوب حاكم الشارقة على أرض المنوفية والتى تتميز بشعبها وتاريخها العريق وأعلى نسبة تعليم فهى محافظة العلم والقادة والعلماء.

وناقش الطرفان المشروعات التنموية التى تم تنفيذها على أرض المحافظة بالتعاون مع حاكم الشارقة فى مختلف القطاعات كقطاع التعليم والأوقاف، حيث تم الانتهاء من إنشاء 6 مساجد على مستوى المحافظة، وجارى الانتهاء من مسجدين آخرين، وكذلك العمل على إنشاء وتطوير المزيد من المدارس بمختلف قرى ومدن المحافظة.

كما تم مناقشة المقترحات التى سيتم تنفيذها فى مختلف القطاعات منها مقترح إنشاء مركز متكامل للإعاقة وعلاج مرضى ضمور العضلات، وأشار المحافظ إلى توافر قطعة الأرض اللازمة لإنشاء المركز، ووجه وكيل وزارة الصحة بإعداد وتجهيز قاعدة بيانات عن عدد المصابين بمرض ضمور العضلات على مستوى المحافظة وما يتطلبه المركز من انشاءات وأجهزة طبية حديثة .

وأعرب محافظ المنوفية عن سعادته بالتعاون مع حاكم الشارقة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تساهم فى تنمية محافظة المنوفية، مؤكداً عمق العلاقة والتواصل الذى يجمع بين شعب المنوفية وشعب دولة الإمارات العربية الشقيقة، وأهدى محافظ المنوفية درع المحافظة لمندوب حاكم الشارقة كهدية تذكارية إعزازاً وتقديراً من المحافظة.



.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة



.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة



.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة



.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة



.. محافظ المنوفية ومندوب حاكم الشارقة