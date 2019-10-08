صور.. حملات نظافة وتمهيد للطرق العامة بمركزى دير مواس وأبو قرقاص بالمنيا

المنيا – فريق المحافظات

نفذت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، حملة مكبرة لمتابعة أعمال النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية، وإزالة التعديات على حرم الطريق بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات من أجل عودة النظافة للطرق العامة وإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .

وأوضح على غلاب رئيس المركز, إن الحملة شملت تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية للطرق العامة، ورفع وإزالة المخلفات الصلبة ونقلها من نقاط التجميع للمقالب العمومية بالظهير الصحراوى، وإزالة المطبات التى تعوق حركة المرور وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأراضى وحرم الطريق العام، ولخلق سيولة مرورية وعودة الانضباط للشارع، مشيراً أن تنفيذ هذه الحملات يتم بشكل مستمر ودورى للحفاظ على المظهر الحضارى بهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع .

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ابو قرقاص بالمنيا، حملات كبرى لرفع المخلفات وإزالة التعديات على حرم الطرق بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا للحفاظ على النظافة العامة بالشوارع والإحياء الرئيسية, بهدف اضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة .

وأوضح العقيد محمد صلاح رئيس المركز، أن الحملات شملت رفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجميع ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوى باستخدام معدات الوحدة المحلية للقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

من جانب آخر نفذت الوحدة المحلية حملة تموينية لمراقبة المخابز البلدية والأسواق بهدف ضبط الأسعار والقضاء على الغش التجارى وأسفرت عن ضبط 27 مخالفة تموينية تنوعت بين ( خبز ناقص الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون صرف للمواطنين، عدم وجود شهادات صحية).

وأكد أن الوحدة المحلية تجرى متابعة مستمرة لحالة النظافة العامة، ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، بهدف الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



حملات نظافة وتمهيد للطرق العامة بمركزى دير مواس وأبو قرقاص بالمنيا



حملات نظافة وتمهيد للطرق العامة بمركزى دير مواس وأبو قرقاص بالمنيا



حملات نظافة وتمهيد للطرق العامة بمركزى دير مواس وأبو قرقاص بالمنيا



حملات نظافة وتمهيد للطرق العامة بمركزى دير مواس وأبو قرقاص بالمنيا



حملات نظافة وتمهيد للطرق العامة بمركزى دير مواس وأبو قرقاص بالمنيا