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صور.. توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان‎

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:02 م
صور.. توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان‎ استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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يواصل المواطنون بمحافظة أسوان لليوم الثالث، التوافد لتسجيل أفراد العائلة بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومى.

 

وتتم عملية التسجيل من خلال التوجه للوحدة أو المركز الأقرب للمواطن ببطاقة الرقم القومي أو صورة منها، بالإضافة للرقم القومي للزوجة والأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد في حالة أن عمر الأولاد دون 18 عاما ولم يستخرجوا بطاقة للرقم القومي، ليقوم بتسجيل البيانات الخاصة به و بأسرته كاملة، ومن ثم يتم فتح الملف العائلي له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل ليطمئن المواطن على صحته وصحة أسرته.

 

وفيما يلي وحدات ومراكز تسجيل وفتح الملف العائلى : -

 

وتضم في مركز ومدينة أسوان (الشلال - غرب سهيل - كلابشة - الكرور - غرب اسوان -كيما - المحمودية - المقلة - العلاقي - الكوبانية – أبو الريش قبلي – صحارى).

 

وفى مركز ومدينة دراو فتضم (نجع ونس - الجعافرة - الشيخ إبراهيم – الحربياب).

 

وفى مركز ومدينة كوم أمبو تضم (سبيل مكي - منيحة - عزبة العرب - الاسماعيلية - حجازة - العتمور قبلي -العتمور المستجد - الكفور - جعفر الصادق - سلوا قبلي - رعاية طفل – الكاجوج).

وفى مركز ومدينة نصر النوبة  (إبريم - قورته ثالث - العلاقي - وادى العرب - الدر وتنقالة - المالكي - الكرامة – عنيبة).

 

وفى إدفو شرق تضم (المفالسة - المحاميد - اللديد - العوينية - الشراونة قبلي - النزل - الشيخ على).

 

وفى إدفو غرب تضم (عمرو بن العاص - العوضلاب - النخل- المريناب - الرمادي بحري - الوقادب - رعاية طفل ادفو - حاجر البلاليص - العكارمية - الرمادي قبلي - الغوالية -الرقيقين - حاجر أبو خليفة - الغنيمية).

 

ويتيح نظام التأمين الصحي الشامل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص والذى يتضمن اجراء كشف عام من طبيب الأسرة، وتحليل معملى ، وفحص أسنان مجاناً لتسجيل الحاله الصحية للمواطن وأسرته بما يضمن مستقبلاً إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين تعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقاً لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية فى هذا الإطار .

 

استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (3)
استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان 

 

استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (4)
استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان 

 

استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (5)
استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان

 

استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (6)
استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان 

 

استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (1)
استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان 

 

استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان (2)
استمرار توافد المواطنين على التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأسوان 

التأمين الصحى الشامل

اسوان

التامين الصحى

اخبار اسوان

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