صور.. تطوير 5 قرى شديدة الاحتياج فى مراكز الأقصر المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

نجح صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان في تطوير وإعادة إعمار 5 قري من القرى الأكثر احتياجاً، وهى قرى ونجوع "الشغب والدبابية والمعلا بمركز إسنا - وقرية حاجر العديسات قبلى مركز الطود - وقرية الشيخ عامر مركز القرنة - وقرية الرياينة مركز أرمنت" وجميعها في محافظة الأقصر.

وأكد المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح – في بيان صحفي - أن التعاون مع جمعية الأورمان يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توحيد جهود العمل المجتمعي، ودعم دوره في تنفيذ خطط التنمية بالتعاون مع أجهزة الدولة، مضيفاً أن أعمال رفع كفاءة المنازل تشمل تأهيل مبني المنزل، تبليط الارضيات، أعمال الكهرباء والتغذية والصرف الداخلي، وترميم وإقامة الاسقف، مشيرا إلى أنه تم مراعاة عدة معايير في اختيار المنازل التي سيتم تطويرها بحيث تكون هناك أولوية لسكان المنازل من المعاقين، الأرامل، السيدات المعيلات.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن التعاون بين الأورمان وصندوق تحيا مصر في مجال اعادة تنمية القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة الأقصر أثمر اعادة إعمار 150 منزلا متهالكا في القرى الأكثر احتياجًا التى طورتها المؤسستين في مراكز المحافظة المختلفة، وأشار شعبان إلى أن تعاون الأورمان وصندوق تحيا مصر في إعادة تنمية القرى الأكثر احتياجًا جاء ضمن بروتوكول التعاون الثالث حيث يشمل البرتوكول رفع كفاءة عدد (2885) منزل موزعه على عدد (100) قرية من القرى الأكثر احتياجًا بتكلفة إجمالية تصل الى 125 مليون جنيه .



صندوق تحيا مصر والأورمان يعلنان تطوير 5 قري شديدة الإحتياج فى مراكز الأقصر المختلفة



صندوق تحيا مصر والأورمان يعلنان تطوير 5 قري شديدة الإحتياج فى مراكز الأقصر المختلفة