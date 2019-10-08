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صور.. تدهور الملاعب المفتوحة بحى المناخ ببورسعيد.. ووكيل الرياضة: جار تطويرها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:00 ص
صور.. تدهور الملاعب المفتوحة بحى المناخ ببورسعيد.. ووكيل الرياضة: جار تطويرها تدهور الملاعب المفتوحة بحى المناخ ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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رصد "اليوم السابع" أحد "الملاعب المفتوحة" بمنطقة الحرية الكائنة بحى المناخ والتابعة لمديرية الشباب والرياضة التى تعانى الإهمال والتدهور، حيث تلاحظ تساقط بعض الأعمدة الشبكية المتهالكة فضلا عن سرقة التيار الكهربى من خلال الأسلاك العارية الممتدة على الأرض، ناهيك عن بناء إسطبل للحمير ملاصق تماما للمعلب المفتوح بما لا يتماشى مع الوجه الحضارية للملاعب الرياضية. 

من جانبه أكد الدكتور على أبوسمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد خلال تصريح لــ"اليوم السابع" لدينا 7 ملاعب مفتوحة تم طرحهم من خلال مزاد علنى بحق الانتفاع على مدار 5 سنوات لتعاليم كرة القدم وكل حسب إمكانياته وخبرته فى المجال الرياضى لاكتشاف الموهوبين رياضيا سواء كان فى كرة القدم وغيرها لمزيد من الدفع بالكوادر الفنية.

وتابع: أبو سمرة بأن الملاعب المفتوحة تم بالفعل تأجيرها وجارى تطويرها بما يتلاءم مع إمكانيات المستأجر الذى يدير الأكاديمية وفقا للمعايير المتفق عليها. مؤكدا بأنه سوف يقوم بتحرير خطاب رسمى للوقوف على مدى المخالفات المتمثلة فى سرقة التيار الكهربى عبر الأسلاك العارية لإنهاء المخالفة تماما على وجه السرعة من خلال الاتصال المباشر مع الجهات المسئولة حفاظا على أرواح الأطفال من الصعق بجانب إزالة أى مخالفة تشوه الوجه الحضارى للملاعب المفتوحة.

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الاهمال يضرب الملاعب المفتوحة بحى المناخ ببورسعيد

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