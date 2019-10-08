شعبة الأجهزة والمستلزمات باتحاد الصناعات توقع بروتوكول لاستضافة أكبر معرض فى أفريقيا

كتب إسلام سعيد

وقعت شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، برتوكول تعاون مع شركة "اينفورما" العالمية لاستضافة معرض "North Africa Health" وهو المعرض الأكبر فى أفريقيا، والمتخصص فى صناعة الأجهزة الطبية والمستلزمات، وكل ما يخص الأشعة والمعامل.

وقع من جانب شعبة الأجهزة والمستلزمات الدكتور شريف عزت رئيس الشعبة، ومن اينفورما العالمية عزان محمد رئيس المعرض، ومى حلمى مدير المعرض فى مصر.

وقال الدكتور شريف عزت، إن مصر فى حاجة إلي مثل هذه المعارض الدولية الضخمة، التى تهدف إلى تنمية صناعة الأجهزة والمستلزمات، مشيراً إلى أن غرفته ستخاطب الشركات المدرجة لديها وعددهم 320 شركة للاشتراك في المعرض.

وأضاف فى تصريحات له عقب توقيع البروتوكول، أن هناك 4 معارض متفرقة كان يتم تنظيمها في هذا المجال، لكننا فى حاجة إلى معرض دولى من أجل عمل شراكة وتشبيك مع الشركات العالمية المقرر أن تشارك في المعرض.

ومن جانبه كشف عزان محمد رئيس معرض "North Africa Health"، أن 180 شركة من 20 دولة فى آسيا وأوروبا وأفريقيا ستشارك في نسخة المعرض المرتقب تنظيمها في مصر فى أبريل 2020، من أجل تحويل مصر لمنصة أعمال فى مجال قطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أنه سيتم تجميع الشركات سواء موزعين ومصنعين من كبريات الشركات فى الدول المختلفة، وعمل لقاءات B2B مع الشركات المصرية، لزيادة الاستثمار في قطاع تصنيع الأجهزة والمستلزمات فى مصر، خاصة وأن هناك نموا اقتصاديا كبيرا تشهده مصر فى مجالات الشركات الناشئة والصغيرة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت مى حلمى مدير المعرض فى مصر، إن المعرض سيكون بمشاركة الجمعية المصرية للأشعة والطب النووى والجمعية المصرية للطب المعملى وشعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات.

وأشارت إلى أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة والتجارة والصناعة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليكون المعرض تحت رعاية هذه الجهات.

وتابعت "حلمى" أن الجمعية المصرية للطب المعملي تعقد مؤتمرها الحادي والثلاثون، على هامش معرض "North Africa Health"، بمشاركة 10 من المتحدثين الأجانب من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في كافة التخصصات، وسيتم عرض أحدث الأبحاث المعملية.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور عماد شنودة عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، عن تنظيم مؤتمر علمى كبير على هامش معرض"North Africa Health" تشارك فيه شركات كبرى، ويحاضر فيه 8 محاضرين عالميين، من أجل عمل ثقل لهذا المعرض.

وأوضح شنودة، أن معرض الأجهزة والمستلزمات يعتبر فرصة جيدة لتمكين الشركات في مصر، لعمل تنسيق مع الشركات الدولية المشاركة بالمعرض، ليكونوا وكلاء لهم في مصر، وتعظيم التعاون التصنيعي، وزيادة التوسعات الاستثمارية.