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شرطة نيويورك تعتقل 90 متظاهرا فى احتجاجات بشأن تغير المناخ

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:51 ص
شرطة نيويورك تعتقل 90 متظاهرا فى احتجاجات بشأن تغير المناخ الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
نيويورك (أ ش أ)

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ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الشرطة المحلية فى مدينة نيويورك الأمريكية أوقفت العشرات من المحتجين رفضا لسياسات تغير المناخ فى العالم.

ونقلت الصحيفة على موقعها الإلكترونى عن قسم شرطة نيويورك أنها اعتقلت نحو 90 متظاهرا من حركة بيئية شاركوا فى مظاهرة مناهضة لتغير المناخ التى نظمت فى شارع وول ستريت.

وحمل المتظاهرون لافتات تعبر عن غضبهم إزاء تغير المناخ، داعين السلطات إلى اتخاذ تدابير لمواجهة تغير المناخ.

وعقب احتجاجهم فى وول ستريت، سار المحتجون إلى ​حديقة​ ​واشنطن​ سكوير بارك، حيث عبّروا عن غضبهم من السياسات التى لا تراعى حماية البيئة.

وتأتى مظاهرة نيويورك، فى إطار مظاهرات تعم 60 مدينة حول العالم، تنظمها الحركة المدافعة عن البيئة، ومن المتوقع أن تواصل حركة "تمرد ضد الانقراض" احتجاجاتها حول ​العالم​، على مدار الأسبوع الحالى.

 


نيويورك

تغير المناخ

احتجاجات بشأن تغير المناخ

شرطه نيويورك

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