شرطة الرياض تلقي القبض على "متحرشي سنابشات"

وكالات

أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه تم إلقاء القبض على شابين وافدين، قاما بالتحرش بفتيات أثناء وجودهما بأحد المقاهي داخل مجمع سكني.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، تمكنت الجهة المختصة في شرطة المنطقة من تحديد هوية الوافدين، والقبض عليهما، فيما أقر الوافدان بما نسب إليهما.

وأكدت شرطة منطقة الرياض حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة والقوانين بكل قوة وحزم بحق كل من يخالفها.

وأثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعا بين المدونين السعوديين، الذين أغضبهم تصرف شابين وافدين وفتيات سعوديات داخل أحد مقاهي العاصمة الرياض.

ويظهر في الفيديو، الذي تم بثه للمرة الأولى على تطبيق سنابشات، مجموعة من الشبان يجلسون في مقهى، بينما يتوجه أحدهم نحو طاولة قريبة في المقهى ويتحدث مع مجموعة فتيات يجلسن عليها، قبل أن تظهر في جزء آخر من الفيديو إحدى الفتيات وهي تشرب الشيشة مع الشبان.

ووفقا لما يتحدث به مصور الفيديو، فإن الفتاة دخلت في تحدٍ مع صديقاتها حول قدرتها على التوجه لطاولة الشباب وشرب الشيشة معهم، وهو ما قامت به بالفعل بحسب ما يظهر في الفيديو.