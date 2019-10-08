شاهد.. أحدث وسائل المهربين لإخفاء الحشيش داخل السيارات

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لكلاب الأمن والحراسة ومديريات أمن "الدقهلية ، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الجيزة" من ضبط 9 من العناصر الإجرامية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم "150 طربة لمخدر الحشيش و1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين وكيلو جرام لمخدر الكوكايين و15 ألف قرص مخدر وسلاح نارى ومبالغ مالية وهواتف محمولة، إضافة إلى ثلاث سيارات" بنطاق محافظات الدقهلية ومطروح والإسكندرية والبحيرة والجيزة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة.