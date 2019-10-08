سيناتور أمريكى يهدد تركيا بعقوبات قاصمة حال العدوان على سوريا

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن السيناتور الأمريكى ليندسى غراهام يهدد تركيا بعقوبات قاصمة إذا دخلت شمال سوريا.
سيناتور أمريكى يهدد تركيا بعقوبات قاصمة حال العدوان على سورياالثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 07:25 م
الجيش التركي
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