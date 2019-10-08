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سياسات أردوغان تفاقم معاناة الأتراك.. وزيادة 20% فى السلع الأساسية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 10:16 ص
سياسات أردوغان تفاقم معاناة الأتراك.. وزيادة 20% فى السلع الأساسية اردوغان وانهيار الليرة
كتب- هاشم الفخرانى

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شهدت أسعار السلع الأساسية فى تركيا، ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، بسبب السياسية الاقتصادية الفاشلة التى يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والتى أفضت إلى تراجع سعر الليرة أمام الدولار الأمريكى، وارتفاع نسبة التضخم.

ونشرت صحيفة "سوزش" التركية المعارضة، قائمة بالأسعار التى ارتفعت أسعارها تجاوزت 20% مثل الشاى والسكر والزيوت والمنظفات، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى زيادة تذاكر القطارات ومترو الأنفاق ووسائل النقل والمواصلات.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة جمهوريت التركية، نشراً تقريراً رصدت فيه خروج حزب الحرية والتضامن التركى فى مظاهرات بشوارع مدينة إزمير التركية، اعتراضا على ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وشهدت تركيا قفزات غير مسبوقة فى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز فى العام الأخير حوالى 10 مرات، وبعد الزيادة الأخيرة فى الأول من أكتوبر بنسبة 14.9٪ انهالت ردود الأفعال الغاضبة.


تركيا

اخبار تركيا

أنقرة

رجب طيب اردوغان

اسعار الكهرباء

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