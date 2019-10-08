سقوط عصابة تخصصت فى سرقة المساكن وعدادات المياه بالغربية

الغربية – مصطفى عادل

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم أحمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين مسجلين جنائيا، تخصصا فى سرقة المساكن وعدادات المياه، وبحوزتهما 40 تذكرة هيروين وطبنجة بقصد الاتجار.

كانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، بتكرار وقائع سرقات المساكن وعدادات المياه بدائرة قسم شرطة زفتى، خاصة عدادات المياه.

ووجه مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع، وضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، قاده العميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، والمقدم احمد خيرى رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة والرائد أحمد رمزى رئيس مباحث قسم زفتى، وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب هذه الوقائع عاطلين مسجلين جنائيا، وتم ضبطهما وبحوزتهما 2 أسطوانة بوتجاز وعدادات مياه مسروقة و40 تذكرة هيروين وطبنجة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.