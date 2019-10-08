سعد الحريرى: رفع الإمارات حظر سفر رعاياها إلى لبنان سيفيد الاستثمار لدينا

بيروت (أ ش أ)

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، عن ارتياحه الكبير لنتائج مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد فى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، مشيرا إلى أن قيام الإمارات برفع الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، يمثل خطوة جدية لدعم الاستثمار فى بلاده.

وقال الحريرى - فى تصريح لصحيفة (النهار) اللبنانية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء - إن أجواء المؤتمر اتسمت بالجدية الكبيرة وفى ظل مُناخ إيجابى للغاية، مؤكدا فى نفس الوقت أن المحادثات التى أجراها مع الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية كانت إيجابية.

وأشار إلى وجود عمل مستمر للجنة العليا بين البلدين، وتشكيل فريق عمل من الجانبين اللبنانى والإماراتى لمتابعة فرص الاستثمار.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد اللبنانى منصور بطيش - فى تصريحات لـ (النهار) - إن المحادثات مع الجانب الإماراتى كانت بناءة، خصوصا فى مجلس التعاون للاستثمار فى لبنان، لافتا إلى أن الإماراتيين أبدوا اهتماما بالاستثمار فى قطاعات عدة لا سيما قطاعات الغاز الطبيعى والأمن الغذائي.

وكان الحريرى قد شارك على رأس وفد وزارى واقتصادى من بلاده فى مؤتمر الاستثمار الإماراتى – اللبنانى الذى عقد بالأمس، بهدف تعزيز سبل التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين وزيادة فرص الاستثمار فى عدد من القطاعات الحيوية.