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سعد الحريرى: الإمارات تعهدت للبنان بالدعم المالى

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:48 م
سعد الحريرى: الإمارات تعهدت للبنان بالدعم المالى سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى
(رويترز)

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ذكرت قناة الجديد التلفزيونية اللبنانية، أن رئيس الوزراء سعد الحريرى قال اليوم الثلاثاء، إن لبنان تلقى تعهدا بمساعدة مالية من الإمارات خلال زيارته لها.

وقال الحريرى فى تصريحات لصحفيين "وُعدنا بمساعدات مالية تنهض بالاقتصاد اللبنانى ونعمل على هذا الموضوع"، "الجو إيجابي جدا وعلينا واجبات يجب أن نسرع بها وقريبا سنسمع أخبارا جيدة جدا إن كان بموضوع الاستثمار أو المساعدات" بحسب ما أورده الجديد.

وردا على سؤال عن إمكانية أن تضع الامارات ودائع مالية في المصرف المركزي اللبناني، قال الحريري "هذا الموضوع يحتاج درسا" وذلك بحسب قناة إم.تي.في اللبنانية.

 


لبنان

الامارات

سعد الحريرى

الاقتصاد اللبنانى

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