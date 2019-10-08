سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار عاجلة

زعيم الأغلبية لـ"مدبولى": تشريعاتكم متأخرة والوزراء يتغيبون وتأشيراتهم غير واضحة (فيديو)

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:54 م
زعيم الأغلبية لـ"مدبولى": تشريعاتكم متأخرة والوزراء يتغيبون وتأشيراتهم غير واضحة (فيديو) النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر
كتب محمد مجدى السيسى - حازم عبد الصمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتقد النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، عددا من النقاط فى سياق علاقة البرلمان والحكومة خلال حضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجلسة العامة لإلقاء بيان الحكومة، بقوله: "هناك تشريعات حكومية تصل إلى المجلس متأخرة، وغياب الوزراء فى موضوعات هامة، وتأشيرات الوزراء للنواب غير واضحة".

وأضاف "القصبى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن البرلمان لا ينكر الإنجاز الذى حدث فى ملفات الطاقة والكهرباء، متابعاً: "انتقلنا من حالة ظلام إلى نور، وحققنا فى ملف الكهرباء اكتفاء ذاتى، وارتفعت المعدلات الاقتصادية، كل هذه الملفات حققنا فيها انجازات كبيرة، ونتمنى مواصلة التطوير فى هذا السياق".

 

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الأمانة الوطنية تحتم علينا أن نعيد النظر فى كافة الملفات التى تمس صاحب السيادة المواطن المصرى، الذى تحمل بالفعل عبء مضنى وكان ثابتاً فى مواجهة كل الفتن والتحديات.

 


البرلمان

رئيس الوزراء

مصطفى مدبولى

اخبار البرلمان

تقرير الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: هناك مشاكل منذ 30 سنة لكننا نعمل جاهدين عليها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:41 م

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:40 م

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:36 م

رئيس الوزراء: وفرنا 5 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية.. ومشكلتنا فى ثقافة "الوظيفة الحكومية"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:35 م

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

رسميًا.. "كاف" يقرر إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى بالقاهرة

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

فيديو.. الإفتاء: يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها دون علمه إذا كان بخيلا

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 59 عاما

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

180 مركزا معتمدا لمنح شهادة ICDL للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة بالتعليم

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

مصر وقبرص واليونان "إيد واحدة".. الرئيس القبرصى: تنقيب تركيا عن الغاز تهديد لاستقرار شرق المتوسط.. نيكوس أناستاسيادس: نشكر مصر والرئيس السيسي على دعم شعبنا.. ورئيس الوزراء اليونانى: أنقرة تمارس تصرفات استفزازية

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

روسيا اليوم: إثيوبيا توقف منح التأشيرات للسودانيين

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

مبيعات المؤسسات الأجنبية تهبط بالبورصة المصرية بختام التعاملات

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

فيديو.. رئيس الحكومة: المدن الجديدة تغطى الزيادة السكانية وتنفذ بعيدا عن الموازنة

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى لـ38% حتى 30 يونيو 2019

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: لم نخفض مخصصات التموين وسنراجع كل المعايير الخاصة بالدعم

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية العام المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة