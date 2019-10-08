زعيم الأغلبية لـ"مدبولى": تشريعاتكم متأخرة والوزراء يتغيبون وتأشيراتهم غير واضحة (فيديو)

انتقد النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، عددا من النقاط فى سياق علاقة البرلمان والحكومة خلال حضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الجلسة العامة لإلقاء بيان الحكومة، بقوله: "هناك تشريعات حكومية تصل إلى المجلس متأخرة، وغياب الوزراء فى موضوعات هامة، وتأشيرات الوزراء للنواب غير واضحة".

وأضاف "القصبى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن البرلمان لا ينكر الإنجاز الذى حدث فى ملفات الطاقة والكهرباء، متابعاً: "انتقلنا من حالة ظلام إلى نور، وحققنا فى ملف الكهرباء اكتفاء ذاتى، وارتفعت المعدلات الاقتصادية، كل هذه الملفات حققنا فيها انجازات كبيرة، ونتمنى مواصلة التطوير فى هذا السياق".

وأشار رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أن الأمانة الوطنية تحتم علينا أن نعيد النظر فى كافة الملفات التى تمس صاحب السيادة المواطن المصرى، الذى تحمل بالفعل عبء مضنى وكان ثابتاً فى مواجهة كل الفتن والتحديات.