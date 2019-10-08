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"رجال الأعمال" توقع بروتوكول تعاون مع "غرف التجارة والصناعة الكورية"

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:34 م
"رجال الأعمال" توقع بروتوكول تعاون مع "غرف التجارة والصناعة الكورية" على عيسى
كتب إسلام سعيد

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وقع المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين بروتوكول تعاون مشترك مع هومن كانج، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الكورية  لتعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
 
وجاء ذلك على هامش فعاليات الدورة الأولى لمجلس الأعمال المصري الكوري الجنوبي بعد إعادة تشكيله، بحضور وزراء المالية، والتجارة والصناعة والاستثمار والتعاون الدولي.
 
وقال محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، إن البروتوكول يستهدف تفعيل وتنشيط مجلس الأعمال المشترك بين البلدين عقب إعادة تشكيله.
 
وأضاف أنه يتضمن أيضا تبادل الوفود والزيارات بين مجتمع الأعمال في البلدين وكذلك توفير كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمناخ الاستثمار وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المطروحة في البلدين.
 
وأوضح يوسف إن البروتوكول يتضمن قيام الجمعية والاتحاد بتنظيم منتدى الأعمال سنويا بشكل دوري بين البلدين .

جمعية رجال الأعمال

رجال الأعمال المصريين

الاستثمار الكورى في مصر

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