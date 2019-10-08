رئيس وزراء كندا يهنئ مواطنه جيمس بيبلز على فوزه بجائزة نوبل للفيزياء

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هنأ رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، اليوم الثلاثاء، الدكتور جيمس بيبلز على فوزه بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، وفاز ثلاثة علماء بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2019، لمساهمتهم فى فهم أفضل لنشوء الكون "وموضع الأرض فى الكون".

ومنحت نصف الجائزة للكندي-الأميركى جيمس بيبلز "لاكتشافاته النظرية فى علم الكون الفيزيائي"، والنصف الآخر مناصفة بين السويسريين ميشيل مايور وديدييه كيلوز "لاكتشافهما كوكبا خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم من النوع الشمسي."



وقال ترودو فى بيان من مكتبه "اليوم، أضم صوتى إلى جميع الكنديين والمجتمع العلمى الدولى فى تهنئة الدكتور جيمس بيبلز بالفائز بجائزة نوبل للفيزياء لهذا العام على الاكتشافات النظرية فى علم الكون الفيزيائي."