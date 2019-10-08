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رئيس مدينة رأس البر يحيل 16 موظفا بشركة مياه الشرب للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 01:34 م
رئيس مدينة رأس البر يحيل 16 موظفا بشركة مياه الشرب للتحقيق لتغيبهم عن العمل جولة رئيس مركز ومدينة رأس البر على شركة مياة الشرب
دمياط - معتز الشربينى

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قرر اللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بمحافظة دمياط،بإحالة 16موظف من العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بفرع مدينة رأس البر للتحقيق لتغيبهم عن العمل.

وكان رئيس المدينة قد قام اليوم الثلاثاء بمرافقة وليد الشهاوى نائب رئيس المدينة بالمرور الميدانى على شركة مياه الشرب والصرف الصحى "مركز صيانة وخدمة عملاء رأس البر" وتبين تغيب 16 موظف عن العمل مما تسبب فى تعطيل مصالح المواطنين وتم تحويلهم للتحقيق.

يأتى ذلك فى إطار خطة رئيس المدينة بمتابعة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين بمدينة رأس البر وانضباط العمل بها

 


راس البر

رئيس الوحدة المحلية لراس البر

دمياط

احالة موظفين للتحقيق

احالة العاملين بشركة مياه الشرب بدمياط للتحقيق تغيب عاملين عن العمل

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