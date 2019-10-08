رئيس مدينة إسنا يعقد اجتماعا لحل أزمة موقف السيارات العشوائى بمنطقة الشيخ أحود

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، اليوم الثلاثاء، اجتماع لبحث شكوى أهالى منطقة الشيخ أحود وتضررهم من موقف السيارات العشوائي، وذلك بحضور النقيب عرفات على ممثل عن إدارة مرور إسنا، وإبراهيم الدالى مدير مواقف إسنا، لوضع وبحث كيفية حل الأزمة لخدمة المواطنين بالمنطقة.

وتناول الاجتماع بحث الشكاوى المقدمة من أهالى قرية الكيمان بالمطاعنة، وبالأخص منطقة الشيخ أحود، وأيضا ما تناولته صفحات التواصل الاجتماعى لتضررهم من موقف السيارات العشوائي، وأيضا تكلفتهم مبالغ باهظة لدى السائقين وتعطيل الطريق العام مصر أسوان، وخلال الإجتماع أفادت وحدة مرور إسنا بأن تحديد خط سير هذه السيارات من إسنا إلى الشيخ أحود، صدر من إدارة مواقف الأقصر والإدارة العامة لمرور الأقصر، وأن موقف السيارات بالشيخ أحود موقف عشوائى "عرفي"، وخط سير هذه السيارات فالبداية داخل المحافظة حتى مدينة أرمنت ولكن منذ عامين تم إصدار خطوط سير من الإدارة العامة لمرور الأقصر، وكذلك إدارة مواقف المحافظة بأنه يكون خط السير من إسنا حتى الشيخ أحود وذلك نظرا لوجود مشاكل بين السائقين فى إسنا وأرمنت.

وأوضح محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا خلال الاجتماع، أن شكاوى المواطنين جاءت نتيجة لتضررهم لما يلاقوه من تعب ومشقة وتكلفتهم مبالغ زائدة، موجهاً تعليماته بضرورة عرض الأمر على المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للقيام بإصدار التوجيه لمدير عام الإدارة العامة لمرور الأقصر، ومدير الإدارة العامة للمواقف بالأقصر، لاتخاذ ما يلزم لحل هذه المشكلة حيث إنها هى الجهات المختصة بذلك الأمر، مع ضرورة إيجاد حلاً سريعاً لإرضاء المواطن والمساهمة فى إنهاء هذه المشكلة المتكررة لتخفيف العبء عن أهالى الشيخ أحود، وتنفيذ مطالبهم لما يواجهوه من معاناة يومية بسبب ذلك الموقف العشوائي، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر بضرورة التلاحم مع المواطنين وسرعة حل مشكلاتهم على أرض الواقع ورفع المعاناة عن كاهلهم.