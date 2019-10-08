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رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أبطال فيلم الممر خلال احتفالية بذكرى أكتوبر

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 06:33 م
رئيس جامعة بنى سويف يستقبل أبطال فيلم الممر خلال احتفالية بذكرى أكتوبر جانب من التكريم
بنى سويف هانى فتحى

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شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، الندوة التثقيفية التى نظمها قطاع خدمة المجتمع لإحياء الذكرى السادسة واﻷربعون لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بالتعاون مع كلية الإعلام بحضور أبطال فيلم الممر الفنان محمود حافظ، والفنان محمد جمعه، والفنان كريم العمرى الجامعة  

وأشار رئيس الجامعة إلى الدور العظيم، الذى قدمه الجيش المصرى وجموع الشعب فى هذه الحرب، والتلاحم الكبير بين الجيش والشعب من أجل تحقيق النصر، ودعى شباب مصر للعمل والاجتهاد لرفع راية الوطن فى المستقبل، لافتا إن نصر أكتوبر يحفزنا لعبور جديد نحو المستقبل.

وحاضر اللواء أركان حرب ناجى شهود الخبير الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حول "تحديات الأمن القومى المصري فى العصر الحديث" حيث استعرض اللواء ناجى شهود، مرحلة حرب أكتوبر وربطها بالواقع الذى نواجهة ودور حروب الجيل الرابع والإعلام الموجة فى تغييب الشعب، ونشر سموم الفكر وترويج مفردات تقسيم الدولة وأدوات الصراع المستخدمة ضد مصر، وكيف أثرت الحالة النفسية والأدبية فى تفجير استرداد القوة والكرامة وكيف تحولت مصر كلها مسرح للعمليات، وكيف ساهم كل مصرى بكل ما لديه لاعادة وبناء الجيش المصرى على أسس حديثة، وكيف تم بدء كتابة ميلاد جديد للشعب المصرى، مؤكدا على أن جيل أكتوبر هو كل الشعب المصرى والإنسان المصرى هو الرهان وهو الذى ربحنا به الرهان.

كما تحدث أبطال فيلم الممر عن تجربتهم مؤكدين أن المصريين كلهم على قلب رجل واحد وأجابوا على أسئلة الطلاب في حوار مفتوح.

 

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الاحتفالية 

 

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أبطال فيلم الممر فى الجامعة 

 

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جانب من الاحتفالية 

 

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تكريم عدد من أسر الشهداء

 

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احتفالية الجامعة 

 

39
جانب من التكريم

 


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