رئيس الوزراء يغادر البرلمان بعد إلقاء بيانه لالتزام رئاسى.. والوزراء بالجلسة

كتب محمود حسين

غادر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قاعة مجلس النواب الآن، بعد إلقاء بيان أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة، تحدث فيه عن التقرير السنوى الخاص بإنجازات وأعمال الحكومة.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للأعضاء: "رئيس الوزراء عنده التزام رئاسى يجب أن يغادر القاعة الآن"، وتحفظ بعض النواب على مغادرة رئيس الوزراء، رغبة منهم فى أن يسمع كلماتهم، إلا أن رئيس البرلمان، عقب قائلا: "هذا التزام رئاسى موضوع غير قابل للنقاش، وبالتالى سيستمر الوزراء جميعهم معنا فى القاعة حتى نهاية الجلسة".

وطلب رئيس مجلس النواب من الوزراء عدم مغادرة القاعة، حيث اعترض النواب على خروج بعض الوزراء من القاعة عقب مغادرة رئيس مجلس الوزراء، ليعلق رئيس البرلمان: "على الوزراء عدم مغادرة القاعة، السيدة وزيرة التضامن اتفضلى اجلسى، وعلى النواب فى وسط القاعة الجلوس وعدم الحديث مع الوزراء".

ورفض رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة عقب مغادرة رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "مش هرفع الجلسة، الوزراء عليهم العودة إلى القاعة".

جدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، شهدت حضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وألقى رئيس الوزراء بيانا يوضح فيه ملامح تقرير الحكومة السنوي عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب.