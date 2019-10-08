رئيس الوزراء يشارك اليوم فى الجلسة العامة للبرلمان

كتبت هند مختار

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، فى الجلسة العامة للبرلمان بمقر مجلس النواب، لمناقشة كل المشكلات التى يعانى منها المواطن المصرى، وفقا لما أعلن عنه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.

كانت الحكومة قد أعلنت عن انتهاء تقريرها السنوى عن أداء الحكومة خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، وذلك تحت عنوان " مصر تنطلق".

كان الدكتور مصطفى مدبولى، قد أكد خلال تقرير أداء الحكومة السنوى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، مؤكدا أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصرى"، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ونوه رئيس الوزراء، إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكاً أساسياً فى تحقيق ما تم إنجازه على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلاً عن مساهمته فى إقرار القوانين والاجراءات التى من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة فى التغلب عليها.