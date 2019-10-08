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رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 02:40 م
رئيس الوزراء: زيادة مخصصات الأسر فى "تكافل وكرامة" من 100 إلى 150 جنيها الدكتور مصطفى مدبولى
نور على

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة بدأت ميكنة مشروع الضمان الاجتماعي، وتوحيد برنامج الضمان الاجتماعي مع تكافل وكرامة في مشروع واحد.

وأضاف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن موضوع التنقية لجداول تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي كان هدفه أن نصل للأسر المستحقة، متابعا : "إننا عندما بدأنا ميكنة معاش الضمان وجدنا أسر تصرف الضمان منذ 30 سنة ورب الأسرة مات والأبناء تزوجوا".

وأضاف رئيس الوزراء، : " بدأنا تنقية معاش الضمان الاجتماعى لم يكن بهدف التوفير وإنما كان هدفه إدخال أسر جديدة مستحقة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة رفعت المبالغ المخصصة لمشروع تكافل وكرامة من 17 ونصف المليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، وسيزيد مخصصات الأسر ما بين 100 إلى 150 جنيه في معاش تكافل وكرامة، وسيتم  زيادة 100 الف اسرة جديدة.

وأكد رئيس الوزراء، أن كل من يتظلم من حذف اسمه من "تكافل وكرامه" ويثبت أن تظلمة صحيح يعود فورا إليه، ولكن لابد من معايير واضحة للتأكد من يستحق الدعم النقدى من عدمه، ونعلم أن الكمال لله وحده ولكن نسير في خطوات إصلاحية.


مجلس النواب

الجلسة العامة

رئيس الوزراء

معاش تكافل وكرامة

الضمان الاجتماعى

اليوم السابع بلس

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