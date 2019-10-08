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رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسئول أمريكى تعزيز التعاون العسكرى المشترك

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 09:46 ص
رئيس الأركان الكويتى يبحث مع مسئول أمريكى تعزيز التعاون العسكرى المشترك الجيش الكويتى ـ صورة أرشيفية
الكويت (أ ش أ)

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بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن محمد الخضر، مع مدير معهد بناء القدرات بوزارة الدفاع الأمريكية سول براسيرو، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقد بحضور نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتى الفريق الركن عبدالله النواف، ومعاون رئيس الأركان لهيئة الاستخبارات والأمن اللواء الركن سليم الوهيب، ومدير العمليات المشتركة العميد الركن محمد الظفيري.

يشار إلى أن مدير معهد بناء القدرات بوزارة الدفاع الأمريكية سول براسيرو، كان قد وصل إلى الكويت، والوفد المرافق له أمس الاثنين، فى زيارة رسمية.

 


الكويت

الجيش الكويتى

وزاره الدفاع الامريكيه

رئيس الاركان الكويتى

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