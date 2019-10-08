رئيسة هونج كونج: لا يمكن استبعاد مطالبة الصين بالتدخل لإخماد المظاهرات

لندن (أ ش أ)

رفضت الرئيسة التنفيذية فى هونج كونج كارى لام، استبعاد مطالبة الصين بمساعدة هونج كونج فى "قمع" المتظاهرين وإخماد الاحتجاجات التى تشهدها المدينة منذ أسابيع إذا ما تفاقم الوضع.

وأوضحت كارى لام - حسبما أوردت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن سلطات المدينة يمكنها فى الوقت الحالى التعامل مع الموقف، غير أنها قالت إنه لا يمكن استبعاد أى خيار.

وأضافت أنها ليس لديها أى خطط فى الوقت الراهن لاستخدام سلطات الطوارئ بشكل موسّع من أجل إدخال المزيد من القوانين، بعد أن أشعل قانون حظر ارتداء الأقنعة المثير للجدل، توترات فى جميع أرجاء المدينة ودفع لتنظيم مظاهرات امتدت لمدة أربعة أيام.

كما حذرت من أن اقتصاد المدينة يدخل فى مرحلة من الكساد تُسمى بـ "اقتصاد الشتاء المرير"، حيث أثر اندلاع المظاهرات بشكل سيء على قطاع السياحة على وجه الخصوص، إذ انخفضت أعداد الزوار - خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، فى الوقت الذى تحتفل فيه الصين بعيدها الوطنى- إلى النصف.