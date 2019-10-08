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دبلوماسى فلسطينى: مصر هى السند والحصن المنيع للأمة العربية

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 05:30 ص
دبلوماسى فلسطينى: مصر هى السند والحصن المنيع للأمة العربية هائل الفاهوم سفير فلسطين لدى تونس
تونس /أ ش أ/

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أكد سفير فلسطين لدى تونس، هائل الفاهوم، أن مصر هى السند والحصن المنيع لحماية قضايا الأمة العربية وليس فقط قضية فلسطين.

وقال فاهوم - فى تصريح صحفى، على هامش الاحتفالية التى أقامتها ملحقية الدفاع المصرية بتونس مساء الإثنين بمناسبة الذكرى ال46 لنصر أكتوبر - " إن مصر على مدى التاريخ تعتبر مرجعيتنا الوطنية والثقافية، ومكانتها كبيرة جدا فى قلوبنا، ونحن اليوم نحتفل بأهم ذكرى حينما عبر الجيش المصرى سيناء، والحق هزيمة نكراء بكيان كان يعتبر نفسه من أعتى القوى فى المنطقة وفى العالم برمته لأنه كان مدعوما من الولايات المتحدة الأمريكية والغرب".

وأضاف أن هذا النجاح تمكن من كسر كل حلقات الاحباط وأشعل فى داخل الشعوب العربية نوعا من الوعى للتخلى عن الظاهرة الصوتية وتبنى الظاهرة الفعلية والفكرية.

 


دبلوماسى فلسطينى

أخبار فلسطين

مصر

الحصن المنيع للأمة العربية

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