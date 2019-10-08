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داخل ملابسها.. حبس سيدة حاولت تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 04:01 م
داخل ملابسها.. حبس سيدة حاولت تهريب حشيش عبر مطار برج العرب حشيش - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بمحاولة تهريب الحشيش داخل ملابسها أثناء سفرها عبر مطار برج العرب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وارسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص. 
 
تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لأمن الموانئ، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمه بسيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بمحاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش أثناء سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب.
 
تم إلقاء القبض على المتهمه أثناء إنهاء إجراءات السفر، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 30 جرام مخفاه بطيات ملابسها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

 


الاسكندريه

مدير امن الاسكندريه

مطار برج العرب

نيابه العامرية

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