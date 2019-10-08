داخل ملابسها.. حبس سيدة حاولت تهريب حشيش عبر مطار برج العرب

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من ضباط الإدارة العامة لأمن الموانئ، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة، مقيمه بسيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، بمحاولة تهريب كمية من مخدر الحشيش أثناء سفرها إلى إحدى الدول العربية عبر مطار برج العرب.

تم إلقاء القبض على المتهمه أثناء إنهاء إجراءات السفر، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى 30 جرام مخفاه بطيات ملابسها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.