خفر سواحل إيطاليا ينقذ 22 مهاجرا واستعادة 13 جثة بجزيرة لامبيدوزا

كتبت فاطمة شوقى

نجح خفر السواحل الإيطالية فى إنقاذ 22 مهاجرا غير شرعى واستعادة جثث 13 شخصًا، جميعهم من النساء، بعدما انقلب قارب كان يقل حوالى 50 مهاجرًا غير شرعى على بعد أميال قليلة من ساحل لامبيدوزا، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

و يرجع الحادث إلى انتقال جميع المهاجرين إلى أحد طرفى القارب، مما تسبب فى انقلابهم وقال الناجون إن هناك 8 أطفال من بين المفقودين.

ووصل المدعى العام فى أجريجينتو سلفاتورى فيلا إلى الجزيرة لإجراء التحقيق حول الحادث، وقال إنه لا أحد من المهاجرين كان يرتدى سترة نجاة، مؤكدا أنه وفقا لشهادة الناجين "كان هناك أكثر من 50 مهاجرا غير شرعى على متن القارب، وفتحت النيابة العامة بالفعل تحقيقًا و ادانت بالقتل الخطأ، ضد شخص أو أشخاص مجهولين، فيما تم إنقاذ 40 شخصًا من قارب مختلف خلال الليل ،و كان من بينهم ولد صغير وطفل حديث الولادة.